Film über spektakuläre Flucht landet in Gersthofen

Das Freiluftkino in Gersthofen zeigt einen Film über die spektakuläre Flucht aus der DDR im Ballon. Einer der damals Geflüchteten kommt zur Vorführung.

Kommende Woche landet Bully Herbig mit einem spannungsgeladenen Film in Gersthofen. Der erste Thriller des bekannten Comedian thematisiert eine der spektakulärsten Fluchtgeschichten der DDR-Historie: die Flucht zweier Familien mit einem selbst gebauten Heißluftballon von Thüringen über die Grenze ins westdeutsche Franken.

Eineinhalb Jahre hatten die Familien alles vorbereitet, erst mit dem dritten selbst zusammengenähten Ballon klappte alles. 1982 verfilmte Hollywood die Geschichte unter dem Titel "Mit dem Wind nach Westen". 2018 erschien die deutsche Kinoversion "Ballon" von Regisseur Michael "Bully" Herbig, die nun noch einmal im Zuge des Gersthofer Kino-Sommers zu sehen ist. Mit dem Regisseur kommen Günter Wetzel, auf dem die Geschichte des Films "Ballon" beruht und der Augsburger Komponist Ralf Wengenmayr, der von Anfang an für alle Bully-Filme die Filmmusik gemacht hat, nach Gersthofen.

Vorstellung im Liliom in Augsburg am 1. September 2023 ist fast ausverkauft

Die Vorstellung am Freitag, 1. September, um 16 Uhr im Liliom in Augsburg ist so gut wie ausverkauft, deshalb gibt es nun um 18:45 Uhr eine Zusatzvorstellung, für die über die Liliom-Kinokasse der Online-Vorverkauf bereits läuft. Um 19.30 Uhr landen Film und Gäste dann in Gersthofen. Hier gibt es Karten online bei www.gersthoferkinosommer.de.

Schon einen Tag vor Herbigs Besuch gibt es am Donnerstag 31. August, seinen großen Kinohit "Der Schuh des Manitu" im Freiluftkino im Gersthofer Loch zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch