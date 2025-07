Fassaden für WWK-Arena und EZB: Gersthofer Firma Roschmann stellt Antrag auf Insolvenz

Die Firma Roschmann aus Gersthofen steckt in der Krise. Einer Mitteilung des Rechtsanwalts zufolge wurde beim Amtsgericht in Augsburg ein Antrag auf eine Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Die Löhne und Gehälter der 121 Mitarbeitenden am Standort Gersthofen seien über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert, heißt es in der Mitteilung. Die Roschmann Group gehört nach eigenen Angaben zu den renommiertesten Anbietern im Bereich der konstruktiven Fassadenarchitektur und realisiert komplexe Gebäudehüllen aus Stahl und Glas. Bekannt ist das Unternehmen in Gersthofen auch für seine auffälligen Firmensitz, den sogenannten „Glass Tower“.

Fassadenbauer Roschmann betreut Projekte in Deutschland, Europa und Nordamerika

Insgesamt arbeiten rund 300 Mitarbeitenden in der Unternehmensgruppe an vier Standorten an Projekten in Deutschland, Europa und Nordamerika. Roschmann verfügt über zwei Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Die Ursprünge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Seit 1952 ist Roschmann in Gersthofen ansässig, wo heute auch die eigene Fertigung für Stahl- und Blechbearbeitung angesiedelt ist. Der elfstöckige Firmensitz im Westen von Gersthofen nahe des Bahnhofs - der „Glass Tower“ - wurde 2020 fertiggestellt. Ungewöhnlich ist die Glasfassade. Neben rund 5.000 Quadratmetern Bürofläche entstanden hier etwa 10.000 Quadratmeter neue Produktionsfläche.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Roschmann nach eigenen Angaben vom Glasereibetrieb zum international tätigen Hightech-Fassadenbauer entwickelt. Die Liste der realisierten Projekte ist lang und umfasst unter anderem das Norwegische Nationalmuseum in Oslo, den EZB-Hauptsitz in Frankfurt, oder das National Air and Space Museum in Washington. Auch die WWK-Arena in Augsburg und das Buffalo AKG Art Museum gehören zum Projektportfolio.

Auch die WWK-Arena in Augsburg gehört zum Projektportfolio von Roschmann.

Firma Roschmann stellt Insolvenzantrag: Das sind die Ursachen der wirtschaftlichen Krise

Weshalb steckt das Unternehmen also in der Krise? Dazu wird mitgeteilt: Trotz eines seit mehreren Jahren laufenden, vom Gesellschafter finanzierten Restrukturierungsprozesses geriet das Unternehmen in den vergangenen Monaten zunehmend unter Druck. Bereits im ersten Quartal 2025 verzeichnete Roschmann einen deutlichen Rückgang der Gesamtleistung. Maßgeblich hierfür war eine spürbar schwächere Marktentwicklung, ein rückläufiger Auftragseingang sowie unverschuldete projektbezogene Verzögerungen bei Großaufträgen. In der Folge sei es zu verspäteten Zahlungseingängen gekommen, die zum Problem wurden.

Erste Einsparungen im Sommer 2024 brachten offenbar nicht den gewünschten Erfolg. „Gleichzeitig belasteten inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie ein gestiegener Fremddienstleistungsanteil infolge der Umstellung auf eine schlankere Fertigungsstruktur das Ergebnis“, heißt es in der Mitteilung. Die wirtschaftliche Situation sei dadurch zusätzlich angespannt. Auch die parallel eingeleitete Suche nach einem Investor konnte nicht rechtzeitig zu einem positiven Abschluss gebracht werden. „Aus diesem Grund war der Insolvenzantrag unvermeidlich“, heißt es weiter.

Krise bei Roschmann: Sind Arbeitsplätze in Gefahr?

Mit der Bestellung von Alexander Zarzitzky als vorläufigem Insolvenzverwalter beginnt nun die strukturierte Prüfung der Sanierungsfähigkeit der Gesellschaft. „Wir haben heute unmittelbar nach der Bestellung durch das Augsburger Amtsgericht die Beschäftigten vor Ort in Gersthofen informiert. Zusammen mit meinem Team von Anchor Rechtsanwälte verschaffe ich mir nun einen Überblick über die aktuelle Situation und wir führen rasch Gespräche mit den wichtigsten Akteuren“, erklärt der Anwalt. Der Geschäftsbetrieb laufe währenddessen ohne Einschränkungen weiter. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der Geschäftsführung die Arbeitsplätze, Standorte und Kompetenzen der Roschmann Group zu erhalten und schnell eine Perspektive für eine tragfähige Fortführungslösung zu erarbeiten“, fährt Zarzitzky fort. Die Gespräche mit den bisherigen Kaufinteressenten sollen ebenfalls rasch wieder aufgenommen werden. (AZ, kinp)