Floßfahrt auf dem Lech

Am ersten Sonntag nach den Ferien nimmt die Kolpingsfamilie Gersthofen an einer Floß-Fahrt auf dem Lech teil, und zwar von Schongau Fluss-aufwärts. Bis 25. August melden sich Mitglieder und Gäste an unter „info@kolping-gersthofen.de“. Fahrgemeinschaften treffen sich am Sonntag, 15. September um 10 Uhr vor St. Oscar Romero zur Abfahrt gen Süden. In Schongau besteht die Möglichkeit zur Einkehr in der Nähe der Floßlände. Vor Ort sind 15 Euro zu zahlen. Die Floß-Fahrt beginnt um 14 Uhr, nicht jedoch bei Regen. Sie dauert, je nach Wind, 1,5 bis zwei Stunden. Danach fahren alle zurück. (AZ)

Philipp Kinne