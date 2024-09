Floßfahrt auf dem Lech

Am ersten Sonntag nach den Ferien nimmt die Kolpingsfamilie Gersthofen an einer Floß-Fahrt auf dem Lech teil, und zwar von Schongau Fluss-aufwärts. Fahrgemeinschaften treffen sich am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr vor St. Oscar Romero zur Abfahrt gen Süden. In Schongau besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Bootshaus an der Floßlände. Vor Ort sind vor Fahrtbeginn für Erwachsene 15 Euro zu zahlen; für Kinder von sechs bis 15 zehn Euro und Familien mit eigenen Kindern 35 Euro. Die Floß-Fahrt beginnt um 14 Uhr auf einem historischen Fernhandels-Floß, nicht jedoch bei Regen. Geschichts- und naturkundige Stadtführinnen geben einen Einblick in das gefährliche und entbehrungsreiche Leben der Flößer-Familien. Weiterhin erfahren die Teilnehmenden Interessantes zum Lebensraum am Lech. Die Fahrt zeigt die Vielfalt der voralpinen Landschaft. Die Fahrt dauert, je nach Wind, eineinhalb bis zwei Stunden. Danach fahren alle zurück. (AZ)