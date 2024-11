Flüssigkeit läuft aus: Feuerwehr rückt ins GVZ aus

Am Freitagnachmittag ist in Gersthofen kurz nach 16 Uhr die Sirene gegangen: Die Feuerwehr Gersthofen musste zu einem Einsatz ausrücken. Sie war alarmiert worden, da im GVZ eine Flüssigkeit aus einem sog. IBC Behälter ausgelaufen war. Neben der Feuerwehr Gersthofen, dem Rettungsdienst und der Polizei wurden auch die Feuerwehren aus Neusäß, Hirblingen und die Berufsfeuerwehr Augsburg gerufen. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde neutralisiert und gebunden, aus dem beschädigten Behälter wurde die Restmenge in einen intakten Behälter umgepumpt. Erst vor einigen Tagen war ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften auch wegen des Austrits von Flüssigkeit nötig gewesen. Und zwar in dem Fall in einer Spedition im Gersthofer Industriegebiet. Wie ein Sprecher der Gersthofer Feuerwehr mitteilte, war ein beschädigter, mit Milchsäure befüllter Behälter ausgelaufen. Die Flüssigkeit wurde von den Einsatzkräften fachgerecht verdünnt und mit einer Lösung neutralisiert. Auch hier bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. (kar)

