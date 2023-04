Förderprogramm für PV-Anlagen ist ausgeschöpft

Private Mini-Photovoltaikanlagen fördert die Stadt Gersthofen seit Anfang des Jahres. Dieses Angebot stieß auf großes Interesse - mit Folgen.

Zu Jahresbeginn wurde von der Stadt Gersthofen ein Förderprogramm für Mini-PV-Anlagen, die jede und jeder am Balkon, auf dem Garagendach, auf der Terrassenüberdachung, am Dach selbst oder im Garten installieren kann, aufgelegt. Hier war eine Förderung von bis zu 200 Euro möglich. Mittlerweile ist das Fördergeld in Höhe von 20.000 Euro ausgeschöpft.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Für weitere, vollständige Anträge, die nach Eingangsdatum berücksichtigt werden, wurde eine Warteliste eingerichtet, da aktuell noch geprüft wird, ob die Fördergelder aufgestockt werden. Bisher wurden durch die Stadt Gersthofen Mini-PV-Anlagen mit 50 Prozent der Nettoanschaffungskosten, maximal 100 Euro pro 300 Watt Peak (Wp) Leistung, gefördert. Das bedeutet maximal 200 Euro bei Ausschöpfung der zulässigen Anlagengröße. (AZ)





Lesen Sie dazu auch