Fotograf Michael Martin weckt in Gersthofen das Fernweh

Plus Fünf Jahre lang reiste Fotograf Michael Martin rund um die Erde. Die Bilder, die er dabei machte, präsentiert er in der Stadthalle seines Heimatorts Gersthofen.

Von Jonathan Lübbers

Die Behauptung, er hätte schon die halbe Welt gesehen, ist bei Michael Martin wohl eher eine Unter- als eine Übertreibung. In seiner Heimatstadt Gersthofen berichtet er über lebensgefährliche Bergaufstiege, eingeschneite Hütten und die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels.

„Genau 45 Jahre ist es her, da hat hier in Gersthofen meine Karriere angefangen“, erinnert sich Michael Martin. Damals, 1978, habe der zu dieser Zeit 15-Jährige gemeinsam mit einem Freund die Paul-Klee-Stube im Gasthof Strasser angemietet, um von einer Fahrradreise in die Alpen zu berichten. „Es waren ganze acht zahlende Zuschauer da, aber die fanden es gut“, sagt Martin. Inzwischen kommen zu seinen Auftritten mehrere hundert Besucherinnen und Besucher. Auch die Gersthofer Stadthalle ist am Mittwochabend gut gefüllt. „Für mich übrigens eine der schönsten Hallen in Deutschland“, sagt Martin und erntet Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

