Franziskus-Schule Gersthofen wird 50 Jahre und feiert zusammen

Das sonderpädagogische Förderzentrum hatte am Anfang nur zwei Klassenzimmer im Keller. Heute wird sie von mehr als 200 Kindern besucht.

Am Anfang waren es nur ein paar Klassenzimmer und zwei Klassen im Keller der Pestalozzischule, dann in der Mozartschule und im Gersthofer Gymnasium, bevor 1998 endlich das eigene Schulgebäude eingeweiht werden konnte. Jetzt konnte die Franziskusschule in Gesthofen mit einem Festakt ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Aus der damaligen Sonderschule Gersthofen ist längst ein sonderpädagogisches Förderzentrum geworden, das seine Schülerinnen und Schüler ihren Bedürfnissen gemäß auf ihr späteres Leben vorbereitet. Was immer noch gilt, ist das Schulmotto Zusammenleben – Zusammenlernen – Zusammenhalten.

Eine ganze Reihe von Ehrengästen, aber auch Vertreter der Schulgemeinschaft, hatte sich jetzt zum Festakt anlässlich des Jubiläums zusammengefunden. Ein fröhliches Schulfest für Schülerinnen und Schüler mit deren Eltern und Geschwistern ergänzte den Festtag. Schulleiterin Claudia Fendt begrüßte die Gäste mit einem persönlichen Rückblick auf die verschiedenen Stationen der Schule. Den Namen erhielt diese übrigens erst 1996.

Der Landkreis entwickelt die Franziskus-Schule immer weiter

Der Landkreis Augsburg als Sachaufwandsträger entwickelte die Schule auch in den folgenden Jahren weiter. Bereits Ende der Neunzigerjahre wurde an der Schule Schulsozialarbeit in verschiedenen Formen eingeführt, wenige Jahre später folgten auch Ganztagsangebote. Seit diesem Schuljahr gibt es ein weiteres Angebot, eine Stütz- und Förderklasse für die Jahrgänge der siebten bis neunten Klasse, berichtet Konrektorin Tamara Oppawsky nach dem Festakt. Damit können Kinder noch passender gefördert werden, denn neben Lehrkräften unterstützen auch Heil- und Sozialpädagogen den Unterricht und Tagesablauf.

In persönlichen Worten schilderte Schulleiterin Claudia Fendt, wie sie die Entwicklung des sonderpädagogischen Förderzentrums erlebt hat. Foto: Tamara Oppawsky

Schon länger gibt es in den Eingangsklassen solch eine Stütz- und Förderklasse, die Schule hat damit gute Erfahrungen gemacht. Der Bedarf nimmt nicht ab, so Tamara Oppawsky. Gerade in der Zeit nach Corona merke man den Kindern in den Eingangsklassen an, dass sie im Kindergartenalter weniger Möglichkeiten hatten, Angebote wie Logopädie oder Ergotherapie wahrzunehmen - oder einfach nur durchgehend den Kindergarten zu besuchen. Die Schule, die übrigens von weniger als drei Prozent aller Kinder im Grundschulalter im nördlichen und westlichen Landkreis besucht wird, hat ein Einzugsgebiet von Stadtbergen und Neusäß bis nach Welden und Thierhaupten. Insgesamt sind es gut 200 Schülerinnen und Schüler.

Die Elternbeiratsvorsitzende spricht in Gersthofen vielen aus den Herzen

Michael Wörle, der Bürgermeister der Stadt Gersthofen, und Ulrich Kapfer von der Schulaufsicht der Regierung von Schwaben bedankten sich in ihren Grußworten bei der Schulleiterin, den Lehrkräften und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit an der Franziskus-Schule. Vielen Eltern sprach die Elternbeiratsvorsitzende Birgit Bock aus dem Herzen, als sie den Weg ihres Sohnes von der Regelschule an die Franziskus-Schule eindrücklich beschrieb.

Das Theaterstück Franziskus & Friends der Theatergruppe stellte den Höhepunkt des Festakts dar: Mit seinen Freunden dem Fuchs, der Sonne und dem Blümchen fliegt der Namenspatron, Franz von Assisi, in die Zukunft, wo er in der Schule von heute landet. Franziskus und seine Freunde zeigen, wie Schule im Zeichen des Friedens, im Einklang mit der Natur und dem freudvollen Miteinander funktionieren kann.

Im Theaterstück strandet der Heilige Franziskus, der Namensgeber der Schule in Gersthofen, in der heutigen Zeit. Er erfährt, wie die Franziskus-Schule heute funktioniert. Foto: Tamara Oppawsky

Merdad ist stolz, auf der Franziskus-Schule zu sein

Schüler Merdad und Schülerin Sandy führten durchs Programm. Das bunte Rahmenprogramm der Klassen und das ungeplante Schlusswort des Moderators „Ich bin stolz ein Schüler dieser Schule zu sein!“ bewegte und beeindruckte die Zuschauer.

Der Landkreis Augsburg übermittelte seine Glückwünsche zum 50-jährigen Bestehen der Schule mit einem leckeren Büfett. Beim Imbiss waren sich alle einig: Hier erlebt man, dass die Franziskus-Schule nicht nur zusammenlebt, zusammenlernt und zusammenhält, sondern auch richtig gut zusammenfeiern kann und die Gemeinschaft genießt.