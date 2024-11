Französische Kultur spielerisch erleben

16 Jugendliche aus Gersthofen machten sich in diesem Jahr auf den Weg in die französische Partnerstadt Nogent-sur-Oise. Mit der Besichtigung von Pierrefonds startete das Programm, das unter dem Motto „französische Schätze und Kultur“ stand und mit viel Liebe vom französischen Vorstand vorbereitet worden war. Neben dem Schloss wurde auch die mittelalterliche Stadt besucht. Über eine kleine Schatzsuche, organisiert vom Touristenbüro, konnten die jungen Menschen die Stadt Pierrefonds spielerisch kennenlernen.

Ein aktives und interaktives Programm

Auch an den nächsten Tagen waren die Jugendlichen gefordert. Sie nahmen an einem Orientierungskurs durch die Abtei von Chaalis und an einem Parfumworkshop teil. Am dritten Tag lockte ein Klettergarten und danach das „Cité international de la langue francaise“ in Villers-Cotterêts. Das Museum beschäftigt sich mit der Vielfältigkeit der französischen Sprache. In Compiègne wurden die Jugendlichen im Rahmen eines Outdoor-Escape-Spiels ins Mittelalter entführt und konnten dabei vieles über die schöne Stadt erfahren. Im Anschluss war Zeit, um sich auf der Eisfläche auszupowern. Schnell verflog die Zeit und der letzte gemeinsame Tag war da, an dem der „Pavillon de Manse“ in Chantilly besichtigt wurde. Zum Schluss durften die Jugendlichen in alter Tradition den gemeinsamen Abschlussabend vorbereiten, zu dem auch die Gastfamilien eingeladen waren. Bevor sich die Jugendlichen auf den Weg zurück machten, hatten sie nochmals einen ganzen Tag mit ihren Gastfamilien zur Verfügung.

Und so geht es 2025 weiter

Die nächsten Begegnungen finden vom 13. bis 20. März 2025 in Gersthofen und vom 23. bis 30. August 2025 in Nogent-sur-Oise statt. Um als Gastfamilie oder Teilnehmende dabei zu sein bzw. um Mitglied zu werden, empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen des Nogent-Vereins per Mail an kontakt@nogent-verein.de oder unter Telefon 0821/99863971.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.