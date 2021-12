Zu schnell: Frau fährt in Gersthofen gegen ein Brückengeländer

Beim Abbiegen in Gersthofen ist eine 51-Jährige etwas zu schnell unterwegs. Beim Zusammenstoß mit dem Brückengeländer wird sie leicht verletzt.

Etwas zu schnell unterwegs ist eine 51-jährige Autofahrerin am Dienstag in Gersthofen gewesen. Sie bog gegen 8.50 Uhr von der Auffahrt der B2 nach links in die Bahnhofstraße ab und krachte gegen ein Brückengeländer.

Nach Auskunft der Polizei ist die Frau vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Kollision mit dem Brückengeländer entstand ein Gesamtschaden von rund 3300 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt, die 51-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert werden. (thia)