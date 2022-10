Frauenforum: Gersthofen soll Straßennamen-Beschluss überdenken

Die Wernher-von-Braun-Straße solle nicht umbenannt werden, hat der Gersthofer Stadtrat entschieden. Nun kommt neue Kritik an dem Beschluss.

Sind Straßen, die zu Ehren von Nazis und Nazi-Sympathisanten benannt sind, noch tragbar? Mehr als ein Jahrzehnt dauert in Gersthofen schon der Streit über eine Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße. Und der Gersthofer Stadtrat konnte sich im September erneut nicht dazu durchringen, den Namen des tief in NS-Kriegsverbrechen verstrickten Raketenbauers Wernher von Braun aus dem Stadtplan zu streichen. Darauf hagelte es Kritik. Nun kommt ein neuer Vorstoß, die Entscheidung zu überdenken.

"Mit Unverständnis hat das Frauenforum Aichach-Friedberg die Entscheidung des Gersthofer Stadtrats für die Beibehaltung des Straßennamens Wernher-von-Braun zur Kenntnis genommen", erklären dessen Sprecherinnen Marion Brülls und Jacoba Zapf in einem Schreiben an Bürgermeister Michael Wörle. Sie verweisen auf ihren Kampf im Landkreis Aichach-Friedberg. "Das Friedberger Gymnasium schaffte nach einem langen, vom Frauenforum Aichach-Friedberg seinerzeit angestoßenen Prozess diesen Schulnamen 2014 ab, weil ein Schulname immer auch die Ehrung der Namensgebenden und damit einen Vorbildcharakter für die Schülerinnen und Schüler hat."

Widerlegte Argumente in Gersthofen wiederholt

Bekannte Argumente, die in Friedberg bereits vor zehn Jahren diskutiert und entkräftet werden konnten, seien nun erneut in der Argumentation einiger Gersthofer Stadtratsmitglieder aufgetaucht, wie beispielsweise der "Bildungseffekt". "Das erschließt sich uns nun überhaupt nicht, denn die Persönlichkeit, nach der eine Straße benannt wird, wird immer in erster Linie damit geehrt und nicht zur Diskussion gestellt."

In einer Initiative des damaligen bayerischen Bildungsministers Spaenle ließ dieser seinerzeit mehrere Namensgeber von Schulen abschaffen, die mit den Nazis kollaboriert und von ihnen profitiert hatten, ähnlich wie im Fall von Braun. Eine solche Initiative halten Marion Brülls und Jacoba Zapf für notwendig, um uns als Gesellschaft nach fast 80 Jahren endlich von diesen erwiesenermaßen falschen Vorbildern zu befreien, von denen von Braun definitiv eines der prominentesten sei. "Daher bitten wir um ein nochmaliges Überdenken Ihrer Entscheidung."