Freie Wähler Gersthofen sehen große Herausforderungen

Wie muss die Politik vor Ort sich neu orientieren? Dies war eine der Fragen, die sich die Freien Wähler Gersthofen bei ihrer Jahreshauptversammlung stellten.

Bilanz unter geänderten Voraussetzungen: Erstmals trafen sich die Freien Wähler Gersthofen nach längerer Zeit zur Jahreshauptversammlung. Diese stand ganz unter dem Einfluss der Ereignisse der vergangenen Monate. Wie könnte die Lokalpolitik sich neu ausrichten, so ein Thema.

Der Vorsitzende Reinhold Dempf hob hervor, dass nach der Bundestagswahl, der Corona-Pandemie und dem Kriegsbeginn in der Ukraine eigentlich nichts mehr so sei, wie es einmal war. Die Welt habe sich in ganz kurzer Zeit enorm geändert. "Gerade die kommunalpolitischen Gruppierungen müssen sich nun noch intensiver mit den Themen Umweltschutz, Energieeffizienz, sowie der Flüchtlingsproblematik beschäftigen."

Michael Wörle berichtet von Bauarbeiten an Gersthofer Schulen

Bürgermeister Michael Wörle berichtete, dass die Vorbereitungen zum Neu- beziehungsweise Umbau der Goethe- und Mozartschule auf den Weg gebracht worden seien. Des Weiteren berichtete er über die Klimaschutzziele der Stadt Gersthofen.

"Vielleicht wird es im gesamten AVV-Tarifgebiet bald ein 365-Euro-Ticket nach dem Vorbild Gersthofens geben", so Melanie Schappin, FW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag. Sie freute sich, dass bei der letzten gemeinsamen Sitzung der Gebietskörperschaften beschlossen werden konnte, dass ein 365-Euro-Ticket "grundsätzlich befürwortet werde". Geprüft werde nun die Finanzierung.

Kreisvorsitzende Claudia Schuster teilte mit, dass die ersten Vorbereitungen zum Wahlkampf des Landtags im nächsten Jahr anliefen. "Ziel sollte wieder sein, zwei Abgeordnete unseres Landkreises in den Landtag zu entsenden." (AZ)