Führung durch das Ballonumuseum

Der Gersthofer Seniorenbeirat bietet am 13. September, um 14.30 Uhr, eine Führung durch das Ballonmuseum Gersthofen an. Die Führung ist kostenfrei, nur der Eintritt in Höhe von 3,50 Euro muss selbst bezahlt werden. Zudem ist eine telefonische Anmeldung unter 0176 9522 6638 bei Ilona Kramer, 1. Vorsitzende des Seniorenbeirats, erforderlich.

Das Ballonmuseum Gersthofen ist zum einen das erste Ballonmuseum weltweit, zum anderen steht es in der ersten Reihe der luftfahrtechnischen Museen in Deutschland. In einer lebendigen Führung durch die Dauerausstellung des Museums erfahren die Besucher Wissenswertes und Kurioses rund um das Ballonfahren, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Seniorenbeirat Eugen Wittmann führt fachkundig durch das Museum und lüftet außerdem das Geheimnis, warum die Region eine so große Rolle in der Ballonfahrt spielt.

Weitere Informationen zum Seniorenbeirat gibt es auf gersthofen.de/seniorenbeirat und den öffentlichen Sitzungen, die immer am letzten Montag im Monat in der Begegnungsstätte du & hier, Kirchstraße 12, Gersthofen stattfinden. (AZ)