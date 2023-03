Führungswechsel bei der Frauen-Union Gersthofen

20 Jahre arbeitete Ingrid Grägel im Vorstand der Gersthofer Frauen-Union. Nun trat sie als Vorsitzende zurück. Ihre Nachfolge tritt Maria Förg an.

Ganz im Zeichen der Neuwahlen stand die Jahreshauptversammlung der Frauen-Union (FU) Gersthofen. Stadträtin Ingrid Grägel verabschiedete sich aus dem Vorstand der Frauenunion Gersthofen. 20 Jahre arbeitete sie aktiv im Vorstandsteam mit, davon acht Jahre als Beisitzerin, zwei Jahre als stellvertretende Vorsitzende und zehn Jahre als Ortsvorsitzende. Im Laufe der Jahre organisierte sie mit ihrem Vorstandsteam viele politische, gesellschaftsorientierte und zeitaktuelle Veranstaltungen.

Ingrid Grägel gab aus zeitlichen und familiären Gründen das Amt der Ortsvorsitzenden an ihre langjährige Stellvertreterin Maria Förg ab. Diese führt den Ortsverband mit dem altbewährten Team sowie einigen neuen Frauen im Team weiter. Maria Förg ist seit 2005 Mitglied der FU Gersthofen und war viele Jahre aktiv im Kreis- und Bezirksausschuss der Frauen-Union.

Das neue Gersthofer Führungsteam

Sie bilden den neuen Gersthofer FU Ortsvorstand: Ortsvorsitzende Maria Förg, die Stellvertreterinnen Brigitte Maiolo und Dagmar Huber, Schatzmeisterin Michaela Rogg, Schriftführerin Silvia Dobberstein sowie die Beisitzerinnen Ingrid Finke, Ingrid Mayer, Andrea Müller und Sabine König, Kassenprüferinnen sind Antonia Reichel und Margit Werner.

Erleichtert zeigte sich die scheidende Vorsitzende, dass die Auflösung des FU-Ortsverbandes nun vom Tisch ist. Bei dieser Gelegenheit wurden auch in diesem Jahr anstehende Veranstaltungen bekannt gegeben. Ein Vortrag der Kripo Augsburg mit dem Thema "Clever im Alter-Betrug und Trickdiebstahl" findet am Mittwoch, 24. Mai, im Rot-Kreuz-Haus statt. Grund zum Feiern gibt es am 13. Oktober, denn da wird das 50. Jubiläum der Frauen-Union Gersthofen im Hotel Asgard gefeiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch