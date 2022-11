Gersthofen

vor 32 Min.

Für 30 Euro im Monat von Gersthofen durch ganz Deutschland

Plus Für einen Euro am Tag nach Augsburg, das können die Gersthofer Bürgerinnen und Bürger mit dem ÖPNV. Bald soll das Gersthofen-Abo wie das neue 49-Euro-Abo bundesweit gelten.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Rund um die Uhr Busfahren für weniger als einen Euro pro Tag: Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für den ÖPNV begeistern wollte die Stadt Gersthofen, als sie vor drei Jahren ihr Gersthofen-Abo einführte. Für monatlich 20 Euro kann man in den AVV Zonen 20 und 30 (Gersthofen/Langweid) unbegrenzt die Gersthofer Busse nutzen. Wer zehn Euro mehr bezahlt, kann in den Bussen der Gersthofer Verkehrsgesellschaft sowie den Bussen und Straßenbahnen des Augsburger Verkehrsverbunds zusätzlich in Zone 10 und damit auch im ganzen Augsburger Stadtgebiet unterwegs sein. Nun will die Stadt Gersthofen noch einen drauf setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen