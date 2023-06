Für die Wiederaufnahme des Brandner Kaspar wird eifrig geprobt

Die Erfolgsgeschichte vom Tod und dem schlitzohrigen Bauern wird diesmal auf dem Open-Air-Gelände der Naturfreunde Gersthofen gespielt.

Es sieht ziemlich ungewohnt aus, wenn der Boandlkramer in T-Shirt, Shorts und barfuß im Bühnenbild hockt und auch die anderen Akteure eher sommerlich leicht gekleidet sind – doch die Hitze der vergangenen Tage setzte auch den Schauspielerinnen und Schauspielern zu, die derzeit für die Wiederaufnahme des Freiluft-Theaterstücke „Der Brandner Kasper und das ewige Leben“ proben. Es geht heiß her, denn in der Halle im Westen der Stadt, in der die Kulissen aufgebaut sind, gibt es keine Klimaanlage. Und bis zum Wiedersehen mit dem bayerischen Tod und dem schlitzohrigen Brandner soll schließlich alles perfekt sein. „Ich habe mich gewundert, wie gut der Text vom letzten Mal noch sitzt“, berichtet Kol-La-Vorsitzender Philipp Rogg.

Der Brandner Kasper in Gersthofen: Diesmal wird auf dem Freigelände gespielt

Immerhin vier Jahre ist es her, dass der Brandner Kasper auf dem Rathausplatz gespielt wurde. Nach dem großen Erfolg zum 50. Jubiläum der Stadt Gersthofen im Jahr 2019 wird die ganz spezielle Gersthofer Fassung des bayerischen Lustspiels von Kurt Wilhelm nach Franz von Kobells Erzählung „Die G’schicht’ vom Brandner Kasper“ nun von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, jeweils ab 20.45 Uhr wieder aufgeführt. Unter der Federführung der Kol-La sind unter anderem der Theaterverein und die Sing- und Musikschule Gersthofen beteiligt. Gespielt wird in diesem Jahr aber nicht im Herzen der Stadt, sondern auf dem Freigelände der Naturfreunde westlich des Bahnhofs. Dieser Ort hat sich durch die Rasenkonzerte der vergangenen Corona-Jahre als bestens geeignet für Open-Air-Veranstaltungen etabliert.

Karten gibt es unter www.stadthalle-gersthofen.de oder im Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek.