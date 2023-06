Für Hans-Rainer Mayer wird Gersthofen zum Postkartenmotiv

Er ist für seine musikalischen Stadtführungen in Augsburg und Gersthofen, aber auch für Malereien bekannt. Nun hat Hans-Rainer Mayer ein kleines Büchlein aufgelegt.

Er erklärt Gersthofen – aber auch Augsburg und sein Kanalsystem auch mit Musik. Außerdem ist der weit gereiste Hirblinger Hans-Rainer Mayer auch künstlerisch unterwegs und hat schon mehrfach Arbeiten ausgestellt. Nun hat er ein weiteres Werk für Gersthofen-Fans geschaffen.

"In Zeiten elektronischer Kommunikation mit E-Mails, WhatsApp, Twitter und so weiter ist eine handgeschriebene Postkarte fast wie ein Halbedelstein", ist Mayer überzeugt. Deswegen hat der Hirblinger, der acht Jahre eine nebenberufliche Ausbildung zum Bildenden Künstler bei Privatdozenten absolvierte, ein neues "BilderPostkartenBuch", wie er es nennt, herausgebracht. 114 Motive aus Gersthofen und Umgebung – vom Wasserturm des Ballonmuseums bis hin zum idyllischen Branntweinbach oder einer eher düster wirkenden Kapelle St. Emmeram – finden sich in dem Büchlein.

Gemälde und Zeichnungen aus der Sammlung des Hirblingers

Hans-Rainer Mayer hat dafür eigene Gemälde und Zeichnungen aus seiner Sammlung zusammengestellt. Dies präsentiert er in überwiegend farbigen Motiven in einem 18x10-Zentimeter-Format, das von einer Buchschrauben-Bindung zusammengehalten wird. "Es eignet sich zum Schauen, Schreiben und Schenken", empfiehlt er.

Erhältlich ist das Büchlein bei Schreibwaren Nettel in Gersthofen oder unter info@sonimages.de. Unter letzterer Adresse gibt's auch weitere Postkartenbücher mit Motiven aus Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kenia, Mexiko, Südostasien und Tunesien. (lig)

