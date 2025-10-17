Ein Porsche und viel Applaus: Wie Fußball-Trainer Peter Neururer in Gersthofen begeistert

„Wir haben schon geschaut, ob er im Porsche vorgefahren ist“ sagt Markus Färber. Er und sein Kumpel und lachen. Sie stehen im Foyer der Stadthalle Gersthofen und freuen sich auf einen Abend voller Fußball-Anekdoten mit dem langjährigen Bundesliga-Trainer Peter Neururer. Kurz zuvor ist Neururers Porsche, von dem später in seinem Programm noch die Rede sein wird, auch ihre erste Antwort auf die Frage, was sie mit ihm verbinden. Neururer tritt mit der Show „Frei Schnauze(r)“ in Gersthofen auf und wird sein Publikum mit launischen Anekdoten begeistern und auch Applaus für Appelle ernten, die über den Fußball hinausgehen.

Markus Färber Foto: Andreas Lode

Gersthofen: Vor allem Männer begeistern sich für Peter Neururer

Als sie über die Sozialen Medien erfahren haben, dass Peter Neururer in Gersthofen auftritt, war für sie klar, dass sie hingehen würden, sagt Färber. Auch Andreas Prechtl musste nicht lange überlegen, ihm sieht man die Begeisterung für Peter Neururer schon an seiner Kleidung an: Als einiger der wenigsten trägt er an diesem Abend ein T-Shirt des VfL Bochum. „Ich bin Sympathisant des Vereins und Peter Neururer ist für mich eine Legende“, sagt er und lacht aufgeregt. „Ich bin sehr gespannt, ihn jetzt mal persönlich kennenzulernen.“

Andreas Prechtl Foto: Andreas Lode

Jana Kuchenbaur aus Lützelburg und ihre Mutter sind auch gespannt: „Ich weiß noch nicht was mich erwartet“, sagt die Dame, und ihre Tochter klärt auf: „Unser Vater ist ein großer Fußballfan, wir haben es ihm zu Weihnachten geschenkt und wissen noch nicht, worum es geht.“ Ihnen sei gleich aufgefallen, dass das heute wohl eher ein Männerabend werden würde. „Das Hauptgetränk hier ist eindeutig Bier“, sagen sie. Dann kommen Janas Schwester Lisa und ihr Vater Erwin dazu, es kann losgehen.

Lisa, Erwin und Jana Kuchenbaur. Foto: Andreas Lode

Peter Neururer macht den ersten Witz schon, bevor es losgeht

Neururer hat den ersten Lacher schon parat, als er in den Saal einläuft und das Publikum jubelt. „Dass geklatscht wird, bevor ich meine Leistung erbracht habe, ist neu.“ Dann stellt Augsburger-Allgemeine-Sportredakteur Florian Eisele Neururer 45 Minuten lang Fragen, das ist ein Unterschied zu Neururers sonstigem Bühnenprogramm, das „Das Leben eines Bundesligatrainers“ heißt. Dort erzählt Neururer 45 Minuten lang, jetzt fragt Eisele und rückt früh, getreu des Titels, Neururers Schnauzer, also Oberlippenbart, in den Vordergrund. Neururer erzählt von verlorenen und gewonnenen Wetten, als er sich als Bochumer Trainer nach dem Einzug in den Europapokal den Schnurrbart abrasierte und später seine Haare blau-weiß, die Bochumer Vereinsfarben, färbte. Neururer erzählt launisch und höchst unterhaltsam, wie er zum Trainer wurde, und augenzwinkernd dass er, wie die allermeisten Männer, die sich für Fußball begeistern, nur wegen einer Verletzung kein Profi geworden sei. Neururer ist witzig, anekdotenreich und authentisch, auch Nicht-Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten.

In der Pause können die Gäste Fragen aufschreiben. Im zweiten Durchgang liest Eisele einige vor. Neururer spricht über den FCA und Sandro Wagner, den er als jungen Profi in Duisburg trainierte, und haut Anekdoten raus: Wie er als Trainer in Offenbach nicht wusste, dass man hessischen Apfelwein nicht pur trinken sollte und ihn am nächsten Tag nach dem Spiel seines Teams ein Missgeschick passierte, weshalb er schnell die Hosen wechseln musste. Er erzählt, wie er mit seinem Porsche mal Fahrverbot in Luxemburg bekam und dass er eine Zeit lang mit einem Blaulicht unterwegs war. Und er offenbart, wie bei Vertragsverhandlungen mit Hannover 96 der Internetwitz zustande kam, in dem er mit seinem Porsche vor den Reichstag, den Vatikan oder vor die Geschäftsstellen von Vereinen retuschiert wird, die einen Trainer suchen.

Blaulicht am eigenen Porsche und mahnende Worte

Das alles ist sehr lustig, und trotzdem findet Neururer auch ernste Worte: Angesprochen auf die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kritisiert er die US-amerikanische Politik: „Ich liebe die USA landschaftlich und war schon oft da, aber ich habe einen Riesenhals auf Trump“, sagt er und erntet Applaus. Er kritisiert auch die Entwicklung des Fußballs und FIFA-Präsident Infantino dafür, dass es immer neue Wettbewerbe gibt und sich alles nur noch ums Geld dreht.

Als die Show beendet ist, ist Andreas Prechtl, der Fan mit dem Bochum-Shirt, der Erste, der auf Neururer zugeht, ihn anspricht und ein Selfie mit ihm macht. Er sagt, der Abend sei „überragend, ehrlich, echt und authentisch“ gewesen. Und auch der Protagonist ist viele Autogrammwünsche, Handyfotos und Smalltalks später, zufrieden: „Das war ganz anders als mein Bühnenprogramm sonst, aber es hat viel Spaß gemacht und es ist toll, dass die Menschen so begeistert sind.“ Mit seinem Porsche ist er an diesem Abend nicht mehr nach Hause gefahren.