Autofahrer machen in Gersthofen und Gablingen die gleichen Fehler

In Gersthofen übersieht ein 50-Jähriger und in Gablingen eine 32-Jährige jeweils ein Auto, das Vorfahrt hat. Auch die Schadenssumme ist gleich.

Zwei gleiche Fahrfehler haben am Mittwoch zu Verkehrsunfällen in Gersthofen und Gablingen geführt. Auch die Schadenssumme ist in beiden Fällen gleich.

Zunächst wollte eine 32-jährige Autofahrerin in Gablingen gegen 8.25 Uhr von der Schulstraße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie das Auto eines 54-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße von links kommend die Einmündung passierte. Eine knappe Stunde später wollte in Gersthofen ein 50-Jähriger von der Furtwänglerstraße nach links in die Haydnstraße fahren. Auch er achtete nicht auf die Vorfahrt und übersah eine 49-Jährige, die auf der Haydnstraße südwärts fuhr. Bei beiden Unfällen entstand ein Gesamtschaden von jeweils rund 3000 Euro. (thia)