Ganz ohne Fasching geht's für die Gersthofer Party-Freunde doch nicht

Auch 2022 finden bereits im zweiten Jahr in Folge pandemiebedingt keine Faschingsumzüge und -veranstaltungen statt. Das kann die Gersthofer Party-Freunde allerdings nicht stoppen. Sie wollten neben den bisherigen virtuellen "Zoom-Partys" unbedingt auch live ein wenig "Närrische Zeit" aufleben lassen. Wie sie das angestellt haben.

Die Gersthofer Party-Freunde starteten bei ihrer Jahreshauptversammlung Anfang Oktober 2021 noch sehr optimistisch in die Planung, es wurde ein Thema gewählt und an den Sprüchen gefeilt. "Doch schon zum Faschingsbeginn am 11.11., den die Party-Freunde vereinsintern bei einer kleinen Opening-Party begingen, war recht klar, dass auch diese Saison wieder viel Flexibilität gefragt sein würde", so die Vereinssprecherin Monika Schiefer.

Gersthofer Ordensvergabe findet im Freien statt

Nach mittlerweile sechs Zoom-Partys, die jeweils großen Anklang fanden, war der Wunsch nach ein bisschen "realem" Fasching sehr groß. So fand schließlich Mitte Februar unter Einhaltung der Corona-Regeln eine offizielle Ordensvergabe im Freien statt, an der das Symbol des Faschings an die Mitglieder und Unterstützer des Vereins übergeben wurde. Der Orden zeigt in diesem Jahr ein buntes "6G-Faschingsglücksrad" als Anspielung auf die Planungsunsicherheit in diesen Zeiten - nicht nur für diesen Verein, sondern für alle Vereine und die gesamte Veranstaltungsbranche.

Die Gersthofer Party-Freunde haben trotz abgesagter Veranstaltungen einen Faschingsorden herausgebracht. Gestaltet wurde er von Fabian Schiefer. Foto: Monika Schiefer

Auch am Faschingssonntag planen die Gersthofer Party-Freunde ein vereinsinternes Treffen unter 2G-Bedingungen, um ein bisschen Faschingsstimmung aufkommen zu lassen. "Es bleibt die Hoffnung, im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder mit einem Wagen auf den Umzügen in der Umgebung starten zu können", gibt sich Monika Schiefer vorsichtig optimistisch. (AZ)

