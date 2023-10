Gas-Alarm: Mehrfamilienhaus in Gersthofen wird evakuiert

In einem Haus im Gersthofen riecht es am Sonntagabend verdächtig nach Gas. Anwohner rufen die Polizei. Der erste Verdacht bestätigt sich allerdings nicht. Das steckt dahinter.

Gas-Alarm in der Gersthofer Händelstraße: Mit einem Großaufgebot rückten am Sonntagabend etliche Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus an. Von dort aus wählten Anwohner den Notruf, weil es im Treppenhaus verdächtig nach Gas roch. Gegen 19.30 Uhr rückten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an, um das Gebäude zu evakuieren. Die etwa 20 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihren Wohnungen verlassen, bestätigt ein Sprecher der Polizei Gersthofen auf Nachfrage unserer Redaktion. Der erste Verdacht bestätigte sich allerdings nicht.

Evakuierung in Gersthofen: Anwohner klagen über Hautreizungen

Durch eine Untersuchung der Feuerwehr stand nach etwa einer Stunde fest, dass anders als zunächst angenommen kein Gas ausgetreten war. Allerdings: Mehrere Anwohner klagten laut Polizei über Reizungen an ihrer Haut. "Wir gehen mittlerweile davon aus, dass vermutlich mit Pfefferspray im Treppenhaus gesprüht wurde", sagt der Gersthofer Polizeisprecher. Wer dafür verantwortlich ist, sei unklar. Gegen 20.30 Uhr durften die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.