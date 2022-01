Gersthofen

07.01.2022

Gegen Einsamkeit und Stress in der Pandemie: Sprechstunde in Gersthofen

Das Jugendzentrum in Gersthofen bietet seit Winter 2020 in den Weihnachtsferien eine telefonische Sprechstunde an.

Plus In den Wintermonaten fühlen sich viele Jugendliche einsam und suchen Anschluss. An sie und ihre Eltern richtet sich die Telefonsprechstunde des Gersthofer Jugendzentrums.

Von Bianca Dimarsico

Ausgangssperre, Kontaktbeschränkung, Isolation: Das belastete im vergangenen Winter viele Jugendliche. Sie fühlten sich während der Pandemie allein gelassen. Um dem entgegenzuwirken, wurde 2020 in den Weihnachtsferien erstmals die Telefonsprechstunde des Jugendzentrums Gersthofen eingeführt. Diesen Winter kümmert sich Max Reiser um die Betreuung per Telefon. Er war als Jugendlicher selbst oft im Jugendzentrum und arbeitet jetzt seit etwa fünf Jahren dort. Einigen Menschen konnte er bereits helfen.

