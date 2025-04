„Neues Herz“ Gersthofen: Jetzt läuft die Online-Abstimmung

Wie geht es mit dem Gersthofer „Loch“ weiter? Um diese Frage geht es zentral bei der Bürgerbeteiligung zu den Plänen für das „Neue Herz“ in der Stadtmitte. Auf dem Tisch liegen Ideen für einen City-Park auf der Brache zwischen Augsburger-, Bahnhof- und Schulstraße sowie für eine Begrünung des gegenüberliegenden Rathausplatzes.

Mit der Öffentlichkeitsbeteiligung will die Stadt einen offenen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. Ziel sei es, „gemeinsam eine tragfähige und zukunftsorientierte Gestaltung der Innenstadt zu entwickeln, um entschlossen und geschlossen einen neuen Weg zu gehen und der Negativspirale entgegenzutreten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Zeit des Stillstands müsse enden, hat Bürgermeister Michael Wörle zum Auftakt der Beteiligung gesagt.

Mehrere hundert Gersthofen haben sich beteiligt

An drei zentralen Terminen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben in den vergangenen Wochen viele hundert Menschen in Gersthofen teilgenommen. Zahlreiche konkrete Ideen aus der Bürgerschaft wurden in den Planungsprozess aufgenommen. Wer sich nicht vor Ort als „Herzfluencer“ direkt beteiligen konnte, hatte seit Mitte März auch die Möglichkeit seine Ideen online auf einer virtuellen Karte einzuzeichnen. Die Ideen können online kommentiert und geliked werden, es kann nach den neuesten Beiträgen sortiert und auch nach einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel „Hund“, gesucht werden. Unter www.neues-herz.de kamen so über 400 Beiträge, rund 300 Kommentare und über 1000 Likes zusammen.

Am 9. Mai ist Abschluss der Bürgerbeteiligung

Jetzt geht es bei einer Abstimmung darum, welche Idee den Gersthoferinnen und Gersthofern am besten gefällt. Dafür kann noch bis zum 27. April abgestimmt werden. Direkt auf der virtuellen Karte unter dem Button „Infoseite“ kommen Interessierte zur Umfrage über die Visualisierungen. Bis zur Abschlussveranstaltung am 9. Mai werden die Ergebnisse aus dem Online-Voting zusammengestellt. (kar)