Geldbörse in Gersthofen gestohlen: Vom Konto fehlt stattlicher Betrag

Opfer von zwei Trickdiebinnen ist eine Frau in Gersthofen geworden. Noch bevor die Bankkarte gesperrt war, wurde Geld vom Konto abgehoben.

In Gersthofen ist einer Frau die Geldbörse mit EC-Karte gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 74-Jährige am Freitag gegen 10.55 Uhr in einem Geschäft an der Bahnhofstraße auf. Zwei unbekannte Frauen sprachen sie an und bedrängten sie. Ohne dass die Seniorin es bemerkte, stahlen sie ihr die Geldbörse aus der Handtasche, die sie am Arm trug. Die Täterinnen erbeuteten etwa 25 Euro Bargeld. Kurze Zeit später tauchten sie in einer Bank auf. Noch bevor die Karte gesperrt werden konnte, hob eine der Frauen vom Konto der 74-Jährigen einen mittleren dreistelligen Betrag ab. (kar)