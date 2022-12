Gemalte Winterszene als Gegenpol zu stürmischen Zeiten

Seit Jahren malt Klaus Kowalski Winterimpressionen zwischen Lech und Schmutter. Heuer hat sich der Gablinger eine idyllische Szene in Gersthofen ausgesucht.

Seine Winterimpressionen siedelt der Gablinger Maler Klaus Kowalski jedes Jahr in einer der Ortschaften zwischen Lech und Schmutter an. Im vorigen Jahr konnten die Betrachter seines Motivs die adventliche Stimmung während der Abenddämmerung auf dem Kirchplatz von Gablingen mit der Kirche St. Martin und dem Schloss als Kulisse hinter dem hell erleuchteten Christbaum erleben.

Heuer wählte Kowalski für seine Weihnachtskarte ein Motiv aus Gersthofen aus: Auf dem stimmungsvollen Aquarell ist die durch viele Menschen belebte Augsburger Straße vor dem verschneiten alten Rathausgebäude zu sehen. Sofort fällt eine kleine Familie auf, die offenbar auf dem Weihnachtsmarkt war. Die beiden Kinder tragen eine Laterne und einen goldenen Stern. Manche Leute gehen aufeinander zu und nehmen sich die Zeit für ein Gespräch. Im Hintergrund ist ein Erwachsener mit einem Kind zu erkennen, der einen Christbaum gekauft hat. "Beim Betrachten des Geschehens kommen vielleicht die Vorfreude auf Weihnachten und auch die Erinnerungen an frühere schöne Weihnachtsfeste auf", hofft Kowalski.

Gersthofer Motiv ist Teil einer Viererserie

Der Maler wählte als ehemaliger Gersthofer in diesem Jahr ganz bewusst als Motiv seiner derzeitigen Viererserie "Meine Lieblingsorte im Dezemberlicht" die lebendige Stimmung inmitten der belebten vorweihnachtlichen Szenerie vor dem alten Rathaus aus. Hier beschreibt er das gelebte Miteinander in der winterlichen Atmosphäre der in der Auffassung des Malers besonders ausgeprägten Lebensart der Gersthofer Bürger. Kowalski sieht diese belebte Straße als eine bedeutende Abrundung dieser Serie mit seinen persönlichen Lieblingsorten.

Wie in jedem Jahr werden die von ihm aufwendig hergestellten und selbst beschrifteten Bildkarten für einen guten Zweck verkauft. Heuer geht der Erlös an die Ungarnhilfe in Gersthofen. Erhältlich sind die Karten bei Schreibwaren Nettel in der Augsburger Straße.

