Gemeinsam die heimische Pflanzenwelt erkunden

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. lädt am Freitag, 11. Oktober von 15 bis 17 Uhr zu einer Familienführung nach Augsburg ein. Gemeinsam mit Julia Zimmer werden bunte Blätter, Äste, Früchte und andere Schmuckstücke am Wegesrand gesammelt, um daraus ein Naturmobile zum Mitnehmen zu basteln und nebenbei die heimische Pflanzenwelt kennenzulernen. Anmeldungen sind bis 9. Oktober per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Treffpunkt der kostenfreien Veranstaltung ist der Parkplatz am Europaweiher. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage des LPV (www.lpv-landkreis-augsburg.de) unter „Aktuelles & Infos“. (AZ)