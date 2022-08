Gerfriedswelle öffnet am Dienstag zwei Stunden später

Diesmal geht es erst um elf Uhr los. Der Grund sind Revisionsarbeiten.

Aufgrund von technischen Revisionsarbeiten in der Gerfriedswelle am kommenden Dienstag, 9. August, öffnet das Freibad in Gersthofen erst ab 11 Uhr. Das teilte die Stadt Gersthofen auf ihrer Internetseite mit. Die normalen Öffnungszeiten sind Juni bis August von 9 bis 20 Uhr. (AZ)