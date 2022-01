Gerhard Hlauschek war der Vater der TSV-Turnhalle in Gersthofen

Plus Der Architekt Gerhard Hlauschek ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Wenige Wochen nach seiner Frau.

Im Alter von 93 Jahren ist am 15. Januar Gerhard Hlauschek verstorben. Er war vor allem als "Vater" der vereinseigenen Turnhalle des TSV Gersthofen bekannt, die er als junger Architekt im Alter von 27 Jahren plante und deren Sanierung er 44 Jahre später ebenfalls begleitete. Auch das Betriebssportgebäude zwischen der Sportanlage des Gymnasiums und der Mittelschule an der Schubertstraße wurde von ihm erstellt.