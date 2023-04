Gerhard-Polt-Auftritt in Stadthalle Gersthofen ist ausverkauft

Bereits während der Corona-Pandemie mussten Gerhard Polt und die Well-Brüder in Gersthofen Zusatzauftritte hinlegen. Auch jetzt sorgen sie für volles Haus.

Der letzte Auftritt von Kabarett-Urgestein Gerhard Polt und den Well-Brüdern in der Stadthalle Gersthofen zog trotz Pandemie so viel Publikum an, dass wegen der damals per staatlicher Verordnung reduzierten Platzkapazitäten in der Halle an einem Tag gleich drei Vorstellungen angeboten werden mussten. Das hat sich auch nach Ende der Einschränkungen nicht geändert: Seit Donnerstag, 27. April, ist die Vorstellung am 12. November mit 900 Besuchern komplett ausverkauft.

Gersthofer Erfolg als Zeichen für Erholung der Branche

„Diese Meldung ist nicht nur ein schöner Erfolg, sondern ein wichtiges wie positives Signal in die Kulturbranche“, so der Leiter des Kulturamts Gersthofen, Uwe Wagner. Es sei ein Zeichen dafür, dass die Branche sich erholt und das Publikum weiterhin Lust auf Kultur hat. (lig)

