"Gerschthofen-Card" soll Gersthofens Einzelhandel beleben

Die Stadt kündigt ein Gersthofer Bezahl-System an, um die örtliche Wirtschaft zu stärken. Gerade die Lage des innerörtlichen Einzelhandels gilt als schwierig.

Das Modell gibt es schon in anderen Städten, um örtliche Firmen und Geschäfte zu fördern. Nun wird auch die Stadt Gersthofen mit der "Gerschthofen Card" ein Gutschein- und Bezahlsystem einführen, um Gersthofer Unternehmen zu stärken. Ziel ist die Bündelung der Kaufkraft am Standort, die Steigerung der Wertschöpfung sowie die Stärkung der Sichtbarkeit für die ansässigen Unternehmen.

Die "Gerschthofen Card" soll laut einer Pressemitteilung der Stadt ein komfortables Zahlungsmittel werden, mit dem in der Stadt Gersthofen an den teilnehmenden Akzeptanzstellen einfach bargeldlos bezahlt werden kann. Das Guthaben kann bei den Verkaufsstellen im Stadtgebiet oder über www.gerschthofen-card.de aufgeladen werden. Die Website befindet sich derzeit noch im Aufbau.

Auch von Arbeitgebern kann die "Gerschthofen Card" genutzt werden, um Mitarbeitenden steuerfreie Sachbezüge zukommen zu lassen, die direkt auf die Karte geladen werden können.

So funktioniert die "Gerschthofen-Card"

Wie aber funktioniert die Karte genau? Um die Gersthofer Unternehmen über das neue Bezahlsystem zu informieren, findet am Mittwoch, 22. März, ein für diese Zielgruppe exklusiver Informationsabend im Rathaus statt. Dort werden die Funktionsweise und weitere Vorteile des neuen Gutscheinsystems vorgestellt und Fragen dazu beantwortet. Beginn im Großen Sitzungssaal des Rathauses ist um 18 Uhr. Anmeldung unter wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de.

Die Situation des innerstädtischen Handels gilt in Gersthofen schon länger als schwierig. Seit 2008 verlor die zweitgrößte Stadt des Landkreises Augsburg trotz eines spürbaren Bevölkerungswachstums 15 Prozent der Einzelhändler und 14 Prozent der Verkaufsfläche. Die Wettbewerbsfähigkeit der Geschäfte sei "eher mäßig", urteilt das Münchner Beratungsunternehmen Cima in einer Untersuchung im Auftrag der Stadt Gersthofen, die noch vor der Corona-Krise in Auftrag gegeben worden ist.

