Gersthofen baut neues Becken für Kläranlage und investiert fünf Millionen

Plus Gersthofen wächst und wächst. Daher muss die Kläranlage erweitert werden. Nun hat der Stadtrat eine weitere Ausbaustufe beschlossen.

Die Abwässer von derzeit rund 24.000 Menschen sowie zahlreichen Industrie- und Gewerbeunternehmen fließen in die Gersthofer Kläranlage. Im vergangenen Jahr wurde das 40. Jubiläum des Klärwerks gefeiert. Im Zuge dessen fand auch der Hebauf für eine Erweiterung statt. Das Betriebsgebäude wurde aufgestockt. Doch damit ist die Erweiterung und Erneuerung der Einrichtung noch nicht abgeschlossen. Der Stadtrat gab die nächste Stufe des Ausbaus frei.

Die kommunale Kläranlage Gersthofens ist derzeit für eine Belastung von 31.670 Einwohnergleichwerten (EW) ausgebaut. Der Einwohnerwert ist ein Vergleichswert für die in Abwässern enthaltenen Schmutzfrachten. Mithilfe des Einwohnerwertes lässt sich die Belastung einer Kläranlage ausdrücken. Dabei handelt es sich um die Summe aus den tatsächlichen Einwohnern und Einwohnerinnen (Einwohnerzahl EZ) und den Einwohnergleichwerten (EGW). Als Maß für die Schmutzfracht, die mit gewerblichem Abwasser in eine Kläranlage gelangt, dient der Einwohnergleichwert. Er vergleicht die Schmutzfracht eines gewerblichen Abwassers mit jener aus dem häuslichen Abwasser einer einzelnen Person.