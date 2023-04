Gersthofen

Gersthofen baut neues Haus für die Jugend beim Schulzentrum

Auf diesem Abschnitt des heutigen Parkplatzes am Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium soll unmittelbar neben dem Freigelände der Anna-Pröll-Mittelschule (links im Hintergrund) künftig ein neues Jugendzentrum entstehen.

Plus Gersthofen bekommt in den nächsten Jahren ein neues Jugendzentrum. Dies hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Was man sich vom neuen Standort verspricht.

Seit fast 25 Jahren befindet sich das Gersthofer Jugendzentrum in der Donauwörther Straße bei der Kirche St. Jakobus. Das Gebäude am Rand der Stadt selbst ist nahezu 130 Jahre alt und wird den heutigen Anforderungen an eine Jugendarbeit nicht mehr gerecht. Einstimmig hat sich der Stadtrat für einen Neubau direkt beim Schulzentrum entschieden. Davon erhoffen sich Politiker und Stadtjugendpfleger Markus Wolf eine Reihe von Vorteilen.

Das alte Gebäude erscheint der Jugendpflege sowie den Jugendreferenten Julia Romankiewicz-Döll (Pro Gersthofen) und Simon Drüssler (FW) als zu abgelegen, die Räume reichen für einen Betrieb nach modernen pädagogischen Gesichtspunkten nicht mehr aus. Die Gersthofer Bauverwaltung prüfte daraufhin drei Standortvarianten. Zum einen den Neubau auf einem Grundstück neben der Skateanlage nahe dem Schulzentrum. Die zweite Variante wäre eine Nutzung der Mensa des alten Paul-Klee-Gymnasiums nach dem Umzug dieser Schule in den Neubau auf dem ehemaligen Festplatz. Die dritte Variante war ein neues Jugendzentrum auf dem westlichen Teil des heutigen Lehrerparkplatzes des Paul-Klee-Gymnasiums an der Schubertstraße, unmittelbar neben dem Freigelände der Anna-Pröll-Mittelschule.

