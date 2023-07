Gersthofen ehrt erfolgreichste Teilnehmer beim Stadtradeln

21 Tage lang ging es in diesem Jahr wieder darum, beim Stadtradeln möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Gersthofen ehrte nun die Fleißigsten.

Auch in diesem Jahr nahmen in der Stadt Gersthofen wieder Teams am Stadtradeln teil. Ziel dieser vom Netzwerk Klimabündnis ins Leben gerufenen Kampagne ist es, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. So sollen das Radfahren gefördert und Klimaschutz und Lebensqualität in der teilnehmenden Kommune gefördert werden. Das Ergebnis in Gersthofen konnte sich wieder sehen lassen.

„Insgesamt legten die teilnehmenden Teams und Einzelfahrer 69.973 Kilometer zurück“, zeigte sich Bürgermeister Michael Wörle bei der Ehrung der fleißigsten Radler am Rande des Nachhaltigkeitsfestivals erfreut. „Im Schnitt 719 Kilometer radelte jeder Teilnehmer, sodass 11,6 Tonnen CO₂ vermieden wurden.“

CSC-Batzenhofen erreicht gleich zwei beste Plätze

Die meisten gefahrenen Kilometer pro Kopf schaffte das Team des CSC Batzenhofen-Hirblingen. Der Preis wurde dem Team-Kapitän Roland Leuthe überreicht. Die beste Radlerin in diesem Jahr kam ebenfalls vom CSC Batzenhofen-Hirblingen. 1.026 Kilometer brachte Petra Gumbold zusammen. Den besten Radler stellte das Team Seele: 1.542 Kilometer radelte Stefan Effenberger zusammen.

Als Preis gab es einen mit Obst und Gemüse sowie der ersten Ernte des Gersthofer Stadthonigs gefüllten Rucksack sowie eine „Gerschthofen-Card“ obendrauf. (lig)

