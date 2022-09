Gersthofen

Gersthofen entscheidet über Straßen mit Nazi-Sympathisanten-Namen

Gehört der Name Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen bald der Vergangenheit an? Am Mittwoch berät der Stadtrat darüber.

Plus Was wird aus den Gersthofer Straßennamen, die zu Ehren von Nazi-Sympathisanten benannt wird? Darüber soll der Stadtrat am Mittwochabend entscheiden.

Mehrere Gersthofer Straßennamen ehren Menschen, die sich in der Nazizeit mit dem Regime zumindest arrangiert haben. Schon seit 2012 kämpft der Gersthofer Historiker Bernhard Lehmann für eine Umbenennung. Ein Fachbeirat wurde eingeschaltet und tagte im Sommer. In der Sitzung am Mittwoch, 21. September, soll nun der Stadtrat über die Empfehlung des Beirats entscheiden.

