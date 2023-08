Gersthofen erlebt spannende Ballonwettfahrt um den Museumscup

Er ist schon eine Tradition geworden: Der Gersthofer Museumscup fand auch in diesem Jahr wieder statt. Neben einer spannenden Wettfahrt gab’s auch eine Ehrung.

Lautlos durch die Sommerluft fahren: Acht Gasballone zur Wettfahrt um den Internationalen Museumscup 2023 des Ballonmuseums Gersthofen. Ausgerichtet wurde die Wettfahrt vom Freiballonverein Augsburg, dem ältesten Luftsportverein der Welt, der inzwischen seinen Sitz in Gersthofen hat. Diesmal gab es nicht nur den Wettbewerbssieger zu feiern.

Am Start in Gersthofen waren Ballonfahrer und Enthusiasten aus Deutschland, der Schweiz und selbstverständlich auch vom ausrichtenden Verein. Bereits am Nachmittag vor dem Wettbewerb wurde mit dem Vorbereiten der Ballone und dem Füllen mit Wasserstoff begonnen. Am frühen Samstagmorgen starteten dann mit Sonnenaufgang die acht farbenfrohen Ballone zur doppelten Fuchsjagd.

Gersthofer Fuchsaballon-Pilot Stefan Dolpp auf Jubiläumsfahrt

Der Augsburger Pilot Stefan Dolpp, der an diesem Tag auch seine 400. Fahrt absolvierte, war der Pilot des Fuchsballons. Mit einem Abstand von fünfzehn Minuten folgten die übrigen Ballone mit der Wettbewerbsaufgabe, zweimal möglichst nahe beim Fuchsballon zu landen. Der Himmel über Gersthofen war bald mit einer Vielzahl von Ballonen in verschiedenen Größen und Farben gefüllt, was einen atemberaubenden Anblick bot.

Nach knapp vierstündiger Fahrt und einer Zwischenlandung südlich der Donau landete der Fuchsballon nach 52 Kilometern bei Wemding. Die übrigen Piloten zeigten ihr ganzes Können, indem sie ihre Ballone sehr präzise durch geschicktes Ausnutzen der verschiedenen Höhenwinde an den Fuchsballon heran steuerten. So ergab sich ein spannender Endkampf um die Podestplätze, den das Team Albrecht und Benedict Munz aus Stuttgart für sich entscheiden konnte. Der zweite Platz ging an den Lokalfavoriten Martin Haar vom Freiballonverein Augsburg mit seinem Team. Den dritten Rang sicherte sich Balthaser Wicki aus der Schweiz.

Am späten Nachmittag trafen sich dann alle Mannschaften und Helfer zu einem Landefest mit der Siegerehrung am Startplatz in Gersthofen. Insgesamt war der Museumscup 2023 des Freiballonvereins Augsburg ein großer Erfolg. Die Veranstaltung bot eine Mischung aus Wettbewerb, Unterhaltung sowie Gemeinschaft.

Ehrung der Siegerteams beim Gersthofer Ballonmuseumscup 2023 (von links): Ballonmuseumsleiter Thomas Wiercinski, Johannes Dolpp, Martin Haar, Benedict Munz, Albrecht Munz, René Erni, Balthasar Wicki und Victor Naumann. Foto: Ulf Weisser

Für die Teams Munz und Wicki geht es Ende September in die USA, um am 7. Oktober in Albuquerque beim Gordon-Bennett-Rennen zu starten. Das Gordon-Bennett-Rennen ist die Langdistanzweltmeisterschaft im Gasballonfahren und gilt als der älteste und prestigeträchtigste Wettbewerb in der Luftfahrt. Es gibt jedoch nur einen Start und eine Aufgabe: in unbegrenzter Zeit die größtmögliche Distanz (Luftlinie) zwischen Startplatz und Landeort zurücklegen. Die Teams sind dabei oft drei Nächte und über siebzig Stunden im Korb unterwegs. Es treten in diesem Jahr Mannschaften aus neun Nationen an.

Lokalmatator aus Hirblingen erreicht zweiten Platz

Lokalmatador Martin Haar aus Hirblingen ist kein Unbekannter in dieser Sportart, obwohl er erst seit drei Jahren Wettbewerbe fährt. Zur Ballonfahrt gekommen ist der 41-Jährige im Jahr 2016 über seinen Beruf. Denn er fährt Flüssiggas aus – ein Brennstoff, der auch von Ballonfahrern genützt wird. 2019 erreichte er dann bereits einen 1. Platz bei der niederbayerischen Heißluftwettfahrt.

Bei der offenen deutschen Meisterschaft 2022 im Heißballonfahren schaffte er den 1. Platz. Diese wurde im Zuge der 25. Thüringer Montgolfiade in Heldburg ausgetragen. Montgolfiade nennt man die beiden Veranstaltungen in Erinnerung an die französischen Gebrüder Montgolfier. Sie waren die Erbauer des ersten Heißluftballons überhaupt. „Der Wettbewerb in Thüringen ist die größte Luftsportveranstaltung des Freistaats und eine der attraktivsten Ballonveranstaltungen in Deutschland und ganz Europa“, sagt Martin Haar.

Wer noch mehr über das Ballonmuseum Gersthofen, den Freiballon Augsburg und seine Mitglieder erfahren möchte: Am Freitag, 25. August sendet das Bayerische Fernsehen ab 16.15 Uhr in der Sendung „Wir in Bayern“ einen Bericht.