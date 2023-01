Gersthofen feiert wieder Maimarkt

Auch die Geschäfte in der Innenstadt dürfen an diesem Tag öffnen.

Alles neu macht der Mai? Den traditionellen Maimarkt mit verkaufsoffenem Feiertag gibt in diesem Jahr wieder in Gersthofen. Der 1. Mai ist diesmal ein Montag.

Am 1. Mai findet traditionell der Maimarkt mit Maibaumfeier rund um den Rathausplatz in Gersthofen statt. Die Stadt ruft vor allem die Unternehmen in der Innenstadt rund um den Rathausplatz dazu auf, sich mit Sonderaktionen einzubringen und den Tag für ihre Sichtbarkeit und Kundenpräsentation zu nutzen.

Neben der Augsburger Straße wird in diesem Jahr voraussichtlich auch die kurze Bahnhofstraße für den Straßenverkehr gesperrt sein. Durch diese gezielte Leitung der Besucherströme sollen auch die umliegenden Geschäfte an der Bahnhofstraße und im City Center profitieren. Zwischen 9 und 18 Uhr laden zahlreiche Verkaufsstände zum Bummeln und Einkaufen ein. Die Geschäfte dürfen am 1. Mai zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet sein.

Diese Eckdaten wurden beim 3. Gersthofer Innenstadt-Dialog präsentiert. . Dort kündigte Wirtschaftsförderin Simone Jansen Vorhaben für das kommende Jahr, Franziska Behrenz von der IHK Schwaben stellte spezielle Beratungs- und Unterstützungsangebote für den Einzelhandel vor, und die Cima Beratungsagentur berichtete über Aktuelles aus dem Innenstadtmanagement. (AZ)

