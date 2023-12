Gersthofen fördert weiter Balkonkraftwerke & Co.

Die Gersthofer Bürgerinnen und Bürger setzen stark auf Solarenergie und freuen sich über die Förderung der Stadt.

Die Stadt Gersthofen fördert weiter die Installation von Mini-Photovoltaikanlagen, meist bekannt unter dem Stichwort Balkonkraftwerk. Das Förderprogramm wird im kommenden Jahr 2024 fortgeführt. Bisher sind in diesem Jahr insgesamt 173 Anträge bewilligt worden.

Bürgerinnen und Bürger werden von der Stadt gebeten aktuelle Förderanträge noch bis zum 31. Dezember abzugeben. Diese werden nach den Förderkonditionen 2023 mit 50 Prozent der Anschaffungskosten, maximal jedoch 200 Euro gefördert.

Die Konditionen ändern sich mit dem Jahresbeginn

Ab dem 1. Januar 2024 ändern sich die Förderkonditionen der Stadt Gersthofen. Anträge, die im neuen Jahr abgegeben werden, werden weiterhin mit maximal 200 Euro gefördert, jedoch begrenzt auf 25 Prozent der Investitionskosten.

„Wir freuen uns sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger die Förderung so begeistert angenommen haben. Somit wird mit, wenn auch kleinen, aber dafür vielen Schritten in die richtige Richtung die Energiewende auch hier in Gersthofen aktiv vorangetrieben. Aufgrund gesunkener Anschaffungskosten, haben wir die Förderung jetzt für das kommende Jahr angepasst. Es kann dadurch aber trotzdem berücksichtigt werden, dass bei einer Anlage ein aufwändigeres und somit teureres Montagesystem benötigt wird“, so Ulrike Seibert, die das Mini-PV-Förderprogramm aus ihrem Fachgebiet Klimaschutz und Nachhaltigkeit angestoßen hatte. (AZ)