Glasveredler Sedak baut in Gersthofen eine neue Halle

Plus Bisher lagert die Gersthofer Firma Sedak ihre Transportgestelle im Freien. Künftig werden sie von einem Lagerzelt geschützt. Das gefiel nicht allen im Bauausschuss.

Von Gerald Lindner

Zu den Weltmarktführern bei der Glasveredelung gehört nach eigenen Angaben die Gersthofer Sedak GmbH & Co. KG. Derzeit sind die Auftragsbücher trotz Energiekrise und Ukraine-Krieg voll. Für die bisher auf einer Außenfläche an der nordöstlichen Ecke des Einsteinrings gelagerten Glasgestelle soll nun eine Leichtbauhalle errichtet werden. Doch die Pläne des Unternehmens gefielen nur einer knappen Mehrheit im Bauausschuss.

Sedak Gersthofen / Seele / Foto: Marcus Merk

Auf dem Außenlager der Firma Sedak, Spezialist für Gläser im Überformat, am Einsteinring in Gersthofen soll ein Lagerzelt entstehen. Das nicht beheizte Zelt soll zukünftig die bisher auf der Außenfläche gelagerten Glasgestelle aus Metall vor Witterungseinflüssen schützen. Diese fungieren als Transportgestelle für die bis zu 20 Meter langen Glasscheiben, die Sedak weltweit an exklusive Kunden im Bereich Architektur und Marine liefert. Für das Lagerzelt mit einer Fläche von circa 60 mal 25 Metern ist eine Konstruktion aus sogenannten Isolierpaneelen mit Zeltdach geplant.

