Gersthofen

17:53 Uhr

Gersthofen hat bald frische Luft in den Grundschul-Klassenzimmern

Voraussichtlich Anfang 2022 soll in der Gersthofer Pestalozzischule eine neue Lüftungsanlage in Betrieb gehen.

Plus Wie kann das Corona-Ansteckungsrisiko in Schulen verringert werden? Die Stadt Gersthofen hat beschlossen, Lüftungsanlagen einzubauen. Wann diese an den Start gehen.

Von Gerald Lindner

Viele Wochen lang gab es im Zuge des Corona-Lockdowns keinen Präsenzunterricht mehr an Schulen. Das ist jetzt schon lange vorbei. Um die Anzahl der Keime im Klassenzimmer zu verringern und damit die Ansteckungsgefahr zu senken, gibt es neben regelmäßigem Lüften die Möglichkeit, Luftreinigungsgeräte einzusetzen oder Lüftungsanlagen zu nützen, welche die "verbrauchte" Luft aus dem Gebäude hinaus ins Freie blasen und frische Luft von außen ansaugen. So sieht es zurzeit bei den Gersthofer Schulen aus.

