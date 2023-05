Gersthofen

18:30 Uhr

Gersthofen hat die wenigsten Straftaten sein zwölf Jahren

Plus Die Gersthoferinnen und Gersthofer können sich weiterhin sicher fühlen. Dies ergab der Sicherheitsbericht der Polizei für 2022. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Wie sieht es mit der Kriminalität in Gersthofen und ihrer erfolgreichen Bekämpfung aus? Regelmäßig präsentiert die Polizeiinspektion Gersthofen in einem Sicherheitsbericht aktuelle Zahlen. "Wir hatten im Jahr 2022 die seit zwölf Jahren niedrigste Zahl der erfassten Straftaten", erklärte Alexander Fitz, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion im Finanz- und Ordnungsausschuss. Doch in einigen Bereichen stieg die Zahl der Delikte auch an.

Zum Vergleich zog Fitz allerdings meist das Vor-Corona-Jahr 2019 heran, da während der Pandemie-Zeit erhobene Zahlen wegen der allgemeinen Ausnahmesituation aus der Reihe fielen. Zunächst legte er die Zahlen für ganz Bayern vor. Demzufolge gab es 2022 561.392 Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße (2021: 508.387, 2019: 567.961). Pro 100.000 Einwohner fiel die Zahl von 4343 vor vier Jahren auf 4260 in 2022. Ebenfalls auf 100.000 Einwohnende umgerechnet, lag in Gersthofen die "Kriminalitätshäufigkeitszahl" im Jahr 2022 bei 4482. "Damit steht die Stadt noch recht gut da", so Fitz.

