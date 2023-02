Gersthofen informiert über Photovoltaik-Zuschüsse und den Jobbus

Am Samstag erfährt man in Gersthofen nicht nur etwas über die Förderung von Mini-Photovoltaikanlagen - sondern kann sich auch über den Jobbus informieren.

Wann kommt der Jobbus? Wie kann ich 200 Euro von der Stadt für meine Mini-Photovoltaikanlage bekommen? Und kann ich die Anlage selbst installieren? Alle diese Fragen werden am Samstag, 4. Februar ab 9.30 Uhr von Mitarbeitern der Stadt Gersthofen am Haupteingang im City Center (direkt neben DM) beantwortet.

Nächster Halt: Traumjob! Am 18. März fährt in Gersthofen zum 1. Mal der Jobbus und jetzt kann sich jeder und jede noch kostenlos für eine Fahrt anmelden. Auf drei verschiedenen Touren geht es zu Unternehmen, wie beispielsweise die Andreas Schmid Group, Quantron, Humbaur, Impuls oder auch die Stadt Gersthofen selbst. Ziel ist es Arbeitgeber und Job-Interessierte zu vernetzen! Ob Azubis, young professionals oder Jobsuchende, alle sind beim Jobbus willkommen. Jede und jeder hat die Möglichkeit vier verschiedene Unternehmen kennenzulernen. Mittags gibt es einen Business-Lunch und Zeit zum Kennenlernen. Am Samstag, 4. Februar, ist eine Anmeldung für den Jobbus direkt vor Ort im City-Center möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Seit einem Monat läuft das Förderprogramm für Mini-Photovoltaikanlagen der Stadt Gersthofen, bei dem Bürgerinnen und Bürger bis zu 200 Euro von der Stadt für ihre Mini-PV-Anlage bekommen können. Auch darüber können sich alle über die Solaraktion informieren. Und noch ein Termin: Beim 1. Energiestammtisch am Montag, 13. Februar, um 19 Uhr im Rathaus wird ein Experte in einem kurzen Vortrag den einfachen Einstieg in die eigene Energiewende mit Mini-PV-Anlagen erläutern. Ziel ist es Berührungsängste mit dem Thema zu nehmen, denn fast jede und jeder kann Strom einfach zu Hause selbst machen. (AZ)

