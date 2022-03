Gersthofen kürt Kunstpreissieger aus virtuellem Wettbewerb

Plus Wegen der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb für den 37. Gersthofer Kunstpreis virtuell ausgetragen. Nun stehen die Preisträger fest.

"Neue digitale Wege zum Thema Nachhaltigkeit“ war das Motto des 37. Kunstpreises. Pandemiebedingt fand der Wettbewerb, zum ersten Mal in seiner langen Geschichte, ausschließlich online statt. Jetzt sind die Preisträger gekürt worden.