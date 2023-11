Gersthofen kürt seine Sportler des Jahres

Gersthofen beherbergt nicht nur den größten Sportverein des Landkreises Augsburg, es gibt dort auch sehr erfolgreiche Sportler. Nun wurden die besten geehrt.

Sie haben sich durch ihre über durchschnittlichen Leistungen bemerkbar gemacht: Der TSV und die Stadt Gersthofen ehrten Sportlerinnen und Sportler für besondere Leistungen im Jahr 2022. Und da kam eine stolze Anzahl an Auszeichnungen zusammen.

Traditionell fand in den vergangenen Jahren diese Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs des örtlichen Vereins statt. Da es diesen Empfang seit der Coronapandemie nicht mehr gibt, gab es schon im Jahr 2022 eine gemeinsame Veranstaltung im Heckentheater des Stadtparks unter freiem Himmel. Dieses Jahr lud die Stadt Gersthofen in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein.

Gersthofer Musiker und Tänzer sorgen für Unterhaltung

Neben der Ehrung, die ganz klar im Mittelpunkt des Abends stand, sorgten Pete Louis für die musikalische sowie die Boogie Woogie Gruppe des TSV Gersthofen für die sportliche Unterhaltung. Die Vizepräsidentin Sport des TSV Gersthofen Sonja Kahl führte durch den Abend und überließ lediglich Bürgermeister Michael Wörle und Präsidiumsmitglied Ulrich Meitinger für deren Grußworte sowie den Laudatoren der zu ehrenden Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres das Mikrofon.

Bei der städtischen Ehrung wurde den Sportlerinnen und Sportlern aus den Bereichen Schwimmen, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik und Tennis insgesamt 22 Bronze-, 6 Silber- und 1 Goldnadel verliehen. Sportlerin des Jahres 2022 wurde die Gymnastin Emely Stöffelmeir, die sich durch ihren Ehrgeiz und ihre Ausdauer einen Namen in der Rhythmischen Sportgymnastik weit über die Stadtgrenze hinaus gemacht hat. Auch Jakob Schacker, der zum Sportler des Jahres 2022 ernannt wurde, erzielte in seiner Sportart Tischtennis überragende Ergebnisse. Mannschaft des Jahres 2022 wurde die Fußballjugend männlich U13/14 mit Nick Seibold, Ahmed Zukic, Merican Derinalp, Nikola Kalchev, Levin Hoffmeister, Arif Bouraima, Gregor Aumiller, Patrick Mayr, Efe Fidan, Berkay Yesilova, Ibrahim Can und Leon Weindl.

Diese Gersthofer Sportler wurden ausgezeichnet

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler im Einzelnen: Die Anstecknadel in Bronze ging an Frank Kurmyshkin, Sophie Wendler, Nils Golzyk, Jannik Schreiber, Anna Grimm, Katharina Slach (Schwimmen), Magdalena Wiedemann, Alisa Novikova (Rhythmische Sportgymnastik), sowie Thomas Burkhardt, Michael Galgon, Maximilian Scheich, Johannes Tremel, Thomas Galgon, Felix Lauer, Philipp Sinninger, Hannes Rosenwirth, Andreas Meixner, Hans-Jörg Lauer (Leichtathletik) und Tom Bittner (Tennis).

Bürgermeister Michael Wörle und TSV-Präsidiumsmitglied Ulrich Meitinger gratulierten Lena Schweiger, Emely Stöffelmeir, Anastasia Fuchs, Anna Lena Schmid, Alexandra Saintschkowski und Valeria Plitzko (von links) zum Verdienst der Anstecknadel in Silber. Foto: Peter Metzger

Die Anstecknadel in Silber bekamen Lena Schweiger (Schwimmen), Valeria Plitzko, Alexandra Saintschkowski, Anna Lena Schmid, Anastasia Fuchs und Emely Stöffelmeir (Rhythmische Sportgymnastik). Die Anstecknadel in Gold erhielt Michelle Khomich (TC Rot-Weiß). (AZ)