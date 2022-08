Gersthofen lässt Pläne für Mehrgenerationenhaus vorerst ruhen

Doppelt so teuer wie ursprünglich geschätzt würde aus heutiger Sicht das Gersthofer Mehrgenerationenhaus. Warum der Stadtrat das Projekt jetzt auf Eis legt.

Es soll eine "mittelalterliche Stadt" symbolisieren und ist ein ehrgeiziges Lieblingsprojekt der Gersthofer Politik – das geplante Mehrgenerationenhaus in Gersthofen. Fast doppelt so teuer, wie ursprünglich geschätzt, würde das Projekt nach aktuellem Planungsstand. Nun zieht der Stadtrat die Notbremse und stoppt die Planungen. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Weil in der heutigen Zeit in immer weniger Familien mehrere Generationen zusammenleben, möchte die Stadt Gersthofen einer Vereinsamung vorbeugen. Deswegen sollte im Wohngebiet Am Ballonstartplatz ein Haus für alle Altersgruppen errichtet werden. Ein "mittelalterliches Dorf" sieht die Planung des Büros Behnisch Architekten dafür vor.

Gersthofen will 22 Wohnungen schaffen

Ursprünglich war ein Riegelbau mit circa 22 Wohnungen und viel Platz für Begegnungen geplant. Dieser hätte ersten Schätzungen zufolge gut 5,3 Millionen Euro gekostet. Doch nach einer weiteren Überarbeitung der Entwurfsplanung kam die böse Überraschung: Die Architekten landeten jetzt bei 10,2 Millionen Euro. Schuld daran sind neben Mehrflächen coronabedingte extreme Preissteigerungen und der Aufwand für hohe Energiestandards.

Außerdem sind seit April die Mittel für Förderungen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stark reduziert worden. Inzwischen sind sie komplett ausgeschöpft, sodass Gersthofen derzeit nicht mit einem Zuschuss rechnen kann.

Planung in der Schublade behalten

"Gersthofen braucht mehr denn je bezahlbaren Wohnraum", gab Bürgermeister Michael Wörle zu bedenken. "Ich bin daher dafür, dass wir eine Planung in der Schublade haben, wenn die Bedingungen für ein solches Projekt wieder besser werden." Er sehe es unter anderem als soziale Verpflichtung an, dass die Stadt Gersthofen dem regionalen Handwerk, das bald unter einem Auftragsstopp leiden werde, Arbeit gebe.

Einstimmig beschloss der Stadtrat nun, dass die Planungen auf dem derzeitigen Stand eingefroren werden. Allerdings soll das Projekt im Herbst und auch in den Folgejahren bei den Haushaltsberatungen wieder diskutiert werden. "Wir sollten die Ressourcen der Stadt bündeln, um erst einmal unsere Pflichtaufgaben wie die Vergrößerung der Schulen zu erfüllen", brachte es Melanie Schappin (FW) auf den Punkt.