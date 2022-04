Gersthofen läuft für die Ukraine

Am Samstag findet ein Spendenlauf statt. Teilnehmen sollen vor allem Vereine und Firmen.

Seit Ende Februar 2022 werden die Nachrichten von den schlimmen Bildern aus der Ukraine beherrscht. Die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung ist groß. So hat sich auch in Gersthofen ein Helferkreis gebildet. Der Kolping-Bezirk Augsburg und seine Kolpingsfamilien starteten im März eine Sammelaktion für die Ukraine-Hilfe und sammeln seitdem auf dem Gelände der Autowelt Simon Hilfsgüter, die dann in Zusammenarbeit mit Kolping international über Rumänien in die Ukraine gebracht werden.

Zur Unterstützung der Kolping-Ukraine-Hilfe findet nun am Samstag, 28. Mai, auf dem Gelände der Autowelt Simon (Augsburger Straße 164 in Gersthofen) ein Spendenlauf unter dem Motto "Gersthofen läuft!" statt. Teilnehmen können alle Gersthoferinnen und Gersthofer. "Der Aufruf richtet sich vorrangig an Gersthofer Vereine und Firmen, aber auch einzelne Läuferinnen und Läufer sind herzlich willkommen", erklärt Lukas Binder von den Gersthofer Party-Freunden, die zusammen mit der Kolpingsfamilie Gersthofen und der Stadt Gersthofen das Event organisieren. Für jede Runde zahlt ein Sponsor, den sich der/die Läufer/-in selbst aussuchen kann, seinem/-r Läufer/-in pro Runde um das als Lager genutzte Autohaus, die circa 400 Meter umfasst, einen vorher festgelegten Betrag. "Der fließt dann vollständig in die Kolping-Ukraine-Hilfe", versichert Binder.

Gersthofer Aktion läuft von 10 bis 18 Uhr

Die Aktion läuft von 10 bis 18 Uhr. Man kann joggen, aber auch ganz gemütlich Nordic Walken - jede Runde zählt! An den Start gehen sollen auch einige Prominente aus Politik, Kultur und Sport. Darüber hinaus wird es eine Verbandskasten-Tauschaktion und ein buntes Rahmenprogramm geben, an dem derzeit noch gearbeitet wird.

Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Teilnehmer/-innen und möchten mit ganz Gersthofen an diesem Tag ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. "Wir werden auf dem Maimarkt Flyer verteilen. Darauf ist ein QR-Code, mit dem man sich anmelden kann", erklärt Thorsten Schröder von der Kolpingsfamilie. Die Anmeldung ist bis 20. Mai möglich. Ein Informationsschreiben für Sponsoren finden die Teilnehmenden im Link zur Anmeldung oder unter www.kolping-bezirk-augsburg.de.

Antworten auf alle weiteren Fragen gibt es unter gersthofen-lauft@outlook.de.