Gersthofen legt Förderprogramm für Energieberatung auf

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist ein wichtiges Thema in Gersthofen. Dazu hat die Stadt bereits mehrere Förderprogramme aufgelegt. Nun kommt eines hinzu.

Mit verschiedenen Förderprogrammen, wie der Solar-Aktion, bei der Klein-Photovoltaikanlagen für Balkone bezuschusst werden, und einer Lastenrad-Förderung möchte es die Stadt Gersthofen Bürgerinnen und Bürgern so einfach wie möglich machen, Geld und Energie zu sparen. Daher gibt es jetzt auf Initiative der Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit die Möglichkeit eine kostenlose Energieberatung in Anspruch zu nehmen.

„Unsere verschiedenen Bausteine, wie die Mini-PV-Förderung, der Energiestammtisch, die Lastenrad-Förderung und jetzt die Energieberatung, sollen es Bürgerinnen und Bürgern so einfach wie möglich machen, Teil der Energiewende zu werden“, betonte Ulrike Seibert bei der Vorstellung des neuen Programms. Sie ist zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt Gersthofen. Für die kostenlose Energieberatung arbeitet die Stadt mit der Verbraucherzentrale Bayern zusammen. Zum Startschuss der Kampagne erläuterten Bürgermeister Michael Wörle, Christina Auburger, Energiekoordinatorin bei der Verbraucherzentrale Bayern, sowie Thomas Bugert, Energieberater für die Verbraucherzentrale das neue Angebot.

„Letztendlich ist jeder – ob Eigentümer oder Mieter – in der Pflicht, sich über energetische Maßnahmen in Wohngebäuden zu informieren", erklärte Wörle. „Die Stadt Gersthofen will genau da unterstützen – um aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun und unsere Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten.“ Dies sei „die wichtigste Herausforderung der nächsten Jahrzehnte“.

Regelmäßige kostenlose Beratungstermine in der Gersthofer Stadtbibliothek

Ab Ende Oktober wird es in Kooperation mit der Verbraucherzentrale eine regelmäßige und kostenlose Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger geben. Die Beratung findet jeweils am vierten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr (nach vorheriger Terminvereinbarung) in der Bibliothek (Bahnhofstraße 12, Gersthofen) statt. Erster Beratungstag ist der 27. Oktober. Die Beratungstermine können auch von Mieterinnen und Mietern in Anspruch genommen werden.

Die Beratung übernimmt Thomas Bugert, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. „Wenn es um Energiesparpotenziale, die Nutzung von erneuerbaren Energien oder den Einbau einer Heizung und staatliche Förderprogramme geht, beraten wir individuell, anbieter-unabhängig und kostenlos“, so Bugert. Interessenten können ab sofort Beratungstermine unter der kostenlosen Hotline der Verbraucherzentrale Nummer 0800/809802400 vereinbaren. Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Gersthofer können Energieberatung auch zu Hause bekommen

Neben der Beratung in der Stadtbibliothek besteht die Möglichkeit, dass ein qualifizierter Energieexperte der Verbraucherzentrale die Situation vor Ort analysiert. Hierbei bekommen Eigentümerinnen und Eigentümer Tipps und Handlungsempfehlungen, beispielsweise zum baulichen Wärmeschutz oder Heizungstausch. Die Beratung zu Hause kostet normalerweise 30 Euro – diesen Eigenanteil übernimmt die Stadt Gersthofen für die ersten 60 Beratungen. Interessenten sollten sich beeilen: „Denn unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich die Gersthoferinnen und Gersthofer sehr für solche Angebote interessieren“, betont Wörle.

Für den Vor-Ort-Check ist eine Anmeldung nötig. Anmelden können sich ab sofort bis Donnerstag, 21. September, alle, die vor dem Jahr 1990 errichtete Ein- und Zweifamilienhäuser im Stadtgebiet Gersthofen besitzen. Die Stadt Gersthofen fördert zunächst 60 Vor-Ort-Beratungen. Der Zuschlag erfolgt entsprechend der Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen. Antragsberechtigt sind private Haus- und Wohnungs-Eigentümerinnen und -Eigentümer. Pro Besitzerin oder Besitzer wird maximal eine Vor-Ort-Beratung pro Gebäude gefördert.

Energie-Check: Anmeldung zur Sonderaktion in Gersthofen ist erforderlich

Die Anmeldung zur Sonderaktion erfolgt über das Klimaschutzmanagement der Stadt per E-Mail an knm@gersthofen.de mit dem Betreff „Sonderaktion Energie-Check“ oder per Telefon unter 0821/2491365. In der E-Mail sollten der Name, das Baujahr der Immobilie, die Adresse und eine Telefonnummer angegeben werden. Mit der Anmeldung erklären die Teilnehmenden sich einverstanden, dass die Daten an die Verbraucherzentrale Bayern und die zuständigen Energieberater zur Terminvereinbarung weitergegeben werden.

Nach Ablauf der Kampagne ist die Anmeldung für die Vor-Ort-Beratung unter der kostenlosen Hotline der Verbraucherzentrale Nummer 0800/809802400 möglich.