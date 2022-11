Gersthofen lehnt Flüchtlingsunterkunft in der Stiftersiedlung ab

Plus Wird in der Gersthofer Stiftersiedlung eine Asylunterkunft eingerichtet? Wenn es nach dem Bauausschuss geht, dann nicht. Das Landratsamt ist anderer Ansicht. Nun droht eine Klage.

Die Stiftersiedlung im Gersthofen besteht überwiegend aus kleinen Wohnhäusern. In einem davon möchten die Eigentümer eine Asylunterkunft mit 30 Liegeplätzen einrichten. Die Bauverwaltung hatte den Antrag bereits abgelehnt. Nun wurde er vom Landratsamt zurückgeschickt, damit der Bauausschuss noch einmal darüber entscheidet. Dieses Gremium bestätigte allerdings die Entscheidung des Rathauses. Das hat mehrere Gründe.