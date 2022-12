Gersthofen

16:55 Uhr

Gersthofen macht trotz Corona und Krieg weiter Plus

Gersthofen erwartet für 2023 Rekordeinnahmen bei den Steuern. Weil in den nächsten Jahren große Projekte, wie ein Neubau der Goetheschule anstehen, wird das Geld dringend gebraucht.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise - die Stadt Gersthofen muss sich darüber auch im kommenden Jahr keine großen Sorgen machen. Der Haushalt für das Jahr 2023, den der Stadtrat am Mittwochabend mit 29:2 Stimmen verabschiedete, geht von Steuereinnahmen in Rekordhöhe aus. Weil in den nächsten Jahren große Bauprojekte vor allem bei den drei Grundschulen der Stadt anstehen, wird das Geld auch dringend benötigt.

