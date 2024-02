Gersthofen macht Weg für den neuen Festplatz endgültig frei

Plus Jahrelang wurde um den Standort für einen neuen Gersthofer Festplatz gerungen. Nun ist der Weg für die Realisierung im Norden der Stadt frei.

Die Gersthofer Stadträte haben im Dezember entschieden: Der neue Festplatz – jetzt „Multifunktionsfläche“ genannt – wird auf einer städtischen Fläche unmittelbar südlich anschließend an den Verkehrsknoten Gersthofen Nord an der B2 errichtet. Das wurde notwendig, weil auf dem früheren Festplatz derzeit das neue Paul-Klee-Gymnasium errichtet wird, das noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen soll.

Nachdem die Corona-Pandemie zwei Jahre lang Veranstaltungen wie die Gersthofer Kirchweih verhindert hatte und keine akute Notwendigkeit bestand, einen Ersatz für das weggefallene Areal zu finden, zogen sich die Diskussionen über mögliche Flächen über Monate hin. Angedacht war, für einen Übergang das „Gersthofer Loch“ zu nutzen, doch das erwies sich am Ende als nicht praktikabel. Daraufhin zog sich die langjährige Festwirtsfamilie Binswanger & Kempter im Jahr 2022 zurück.