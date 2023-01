Gersthofen nimmt Abschied von Heinz Rehberger

Eine große Trauergemeinde nimmt Abschied von Heinz Rehberger, der eine Gersthofer Institution war.

Die Plätze in der Aussegnungshalle des Gersthofer Friedhofs reichten nicht aus, um alle Trauernden aufzunehmen, die von Heinz Rehberger Abschied nehmen wollten. In so großer Gesellschaft hatte sich der wenige Wochen vor seinem 84. Geburtstag, den er am 30. Januar hätte feiern können, nach schwerer Krankheit Verstorbene wohlgefühlt. "Menschen und Wein waren seine Leidenschaft", sagte Stadtpfarrer Markus Dörre.

Der Ur-Gersthofer alt als Institution

Welche Gleichung aus der Bibel als die "Hochzeit zu Kana", bei der Wasser zu Wein verwandelt wurde, hätte sich für den Trauergottesdienst von Heinz Rehberger besser geeignet. Das Leben des früheren Textilingenieurs war viele Jahrzehnte vom Weinverkauf geprägt. Als Repräsentant der Firmen Pieroth und Bacchus war der kontaktfreudige und humorvolle Ur-Gersthofer auf zahlreichen Messen vertreten. "Er war eine Institution in unserer Stadt", so Michael Seitz, der stellvertretende Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen, in der der Verstorbene 68 Jahre lang Mitglied war.

Das traditionelle Weinfest, das er im vergangenen Jahr noch beliefert hatte, geht auf seine Initiative zurück. Heinz Rehberger liebte die Gesellschaft und verstand es vorzüglich, zusammen mit seiner Frau Margit, mit der er ein unzertrennliches Gespann bildete, anderen von seiner Lebensfreude abzugeben. "Er hat den Alltag vieler Menschen bereichert, dass deren Leben zu einem Fest wurde", so Pfarrer Dölle. Auch beim Tennisclub TC Rot-Weiß Gersthofen oder beim TSV Gersthofen, für den er in jungen Jahren als Fußball-Schiedsrichter tätig war, trug er zum Vereinsleben bei. Vor über 50 Jahren war er als Mitglied der Kolpingsfamilie Gersthofen dabei, die ein Gipfelkreuz auf der Mädelegabel installierte.

Der Gersthofer sei hilfsbereit und mithfühlend gewesen

"Er war ein Ideengeber", sagte sein langjähriger Freund und Geschäftspartner in der Augsburger Zoogaststätte, Klaus Schwenk: "Geht nicht, gibt's nicht. So lautete seine Maxime." Rehberger war auch hilfsbereit und mitfühlend. Etwa als Mitbegründer des Freundeskreises des Augsburger Zoos oder des Vereines Kapsogo, der das Baringo County in Kenia unterstützt.. 2015 war er maßgeblich daran beteiligt, dass ein Feuerwehrauto dorthin nach Afrika verbracht werden konnte.

"Die Nachricht von seinem Ableben erreichte mich ausgerechnet in dem Land, in dem er sich so gerne aufhielt: in Kenia", so Schwenk weiter. "Anstatt seine vielen Freunde in Kenia, für die er nur der 'Jambo-Mann' war, von ihm zu grüßen, musste ich ihnen die Todesnachricht überbringen." In den letzten beiden Jahren war nach schwerer Krankheit der Wein zur Neige gegangen. Am 5. Januar war schließlich der letzte Tropfen getrunken.